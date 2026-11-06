Aurobindo Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aurobindo Pharma lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19.57 INR gegenüber 14.61 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102.63 Milliarden INR – ein Plus von 23.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aurobindo Pharma 82.86 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch