Aurinia Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

Aurinia Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.23 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aurinia Pharmaceuticals einen Umsatz von 73.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch