Aureus Greenway hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aureus Greenway 0.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch