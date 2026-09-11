Aura Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aura Systems hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.090 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aura Systems -0.190 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 0.28 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0.05 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch