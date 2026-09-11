|
11.09.2026 06:37:00
Aura Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aura Systems hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.090 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aura Systems -0.190 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 0.28 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0.05 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.