Aura Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aura Systems gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch