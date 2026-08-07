Aura Minerals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aura Minerals hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 2.60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aura Minerals 0.110 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Aura Minerals 336.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 76.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 190.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch