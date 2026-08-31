Aura Investments gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aura Investments äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 ILS gegenüber 0.160 ILS im Vorjahresquartal.

Aura Investments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 559.8 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 60.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 348.2 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch