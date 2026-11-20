AUNA lud am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.180 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 391.8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch