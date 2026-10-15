AUN CONSULTING: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AUN CONSULTING hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -2.24 JPY. Ein Jahr zuvor waren -3.180 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 43.1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 49.7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch