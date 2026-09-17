AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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17.09.2026 13:55:00
Aumovio: Im Vorstand des Autozuliefers knirscht es
Aumovio knirscht es. Warum ein Abgang von Jutta Dönges auch für Philipp von Hirschheydt gefährlich werden könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
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10.09.26
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09.09.26
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08.09.26
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