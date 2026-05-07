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Schwaches Marktumfeld 07.05.2026 09:30:37

AUMOVIO-Aktie steigt: Operative Stärke trotz Umsatzrückgang

AUMOVIO-Aktie steigt: Operative Stärke trotz Umsatzrückgang

Der Autozulieferer AUMOVIO hat im ersten Quartal trotz eines schwachen Marktumfelds seinen Gewinn im Tagesgeschäft ausgebaut.

AUMOVIO
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Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um gut 14 Prozent auf 106 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Dabei sackte der Umsatz um knapp 8 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro ab.

"Im ersten Quartal wirkte sich ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld in Kombination mit substanziellen Währungseffekten sowie Volumenrückgängen negativ auf unsere Geschäftsentwicklung aus", sagte Konzernchef Philipp von Hirschheydt laut Mitteilung. Die Effizienzmassnahmen seien aber wirksam und würden auch künftig eine zentrale Rolle spielen. Der Manager bestätigte die Jahresprognose. Mit den Zahlen schnitt AUMOVIO beim Ergebnis etwas besser ab als von Analysten erwartet.

Die AUMOVIO-Aktie stieg via XETRA zuletzt um 0,39 Prozent auf 39,1 Euro.

/men/stk

FRANKFURT (awp international)

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Bildquelle: AUMOVIO SE
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