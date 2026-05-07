AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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07.05.2026 09:30:37
AUMOVIO-Aktie steigt: Operative Stärke trotz Umsatzrückgang
Der Autozulieferer AUMOVIO hat im ersten Quartal trotz eines schwachen Marktumfelds seinen Gewinn im Tagesgeschäft ausgebaut.
"Im ersten Quartal wirkte sich ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld in Kombination mit substanziellen Währungseffekten sowie Volumenrückgängen negativ auf unsere Geschäftsentwicklung aus", sagte Konzernchef Philipp von Hirschheydt laut Mitteilung. Die Effizienzmassnahmen seien aber wirksam und würden auch künftig eine zentrale Rolle spielen. Der Manager bestätigte die Jahresprognose. Mit den Zahlen schnitt AUMOVIO beim Ergebnis etwas besser ab als von Analysten erwartet.
Die AUMOVIO-Aktie stieg via XETRA zuletzt um 0,39 Prozent auf 39,1 Euro.
/men/stk
FRANKFURT (awp international)
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