|Dividende im Blick
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06.08.2026 07:11:00
AUMOVIO-Aktie: Autozulieferer will überschüssige Mittel für Aktienrückkäufe ausgeben
Der Autozulieferer AUMOVIO will künftig freie Finanzmittel nach Dividendenzahlungen und nach Ausgaben für Zukäufe in Aktienrückkäufe stecken.
FRANKFURT (awp international)
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