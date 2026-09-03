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03.09.2026 06:37:00
Aumento Capital VI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aumento Capital VI hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 72.73 Prozent auf 0.0 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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