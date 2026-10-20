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20.10.2026 11:56:42
AUKTION/Starke Nachfrage bei 5-jährigen Grünen Bundesobligationen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag Grüne Bundesobligationen mit Laufzeit 2029 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. August:
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Emission 2,10-prozentige Grüne Bundesobligaqtionen
mit Laufzeit 12. April 2029
Volumen 500 Mio EUR
Bietungsvolumen 966 Mio EUR
Zuteilungsbetrag 494 Mio EUR
Marktpflegevolumen 6 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,0 (3,9)
Durchschnittsrend. 3,08% (2,71%)
Wertstellung 22. Oktober 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2026 05:57 ET (09:57 GMT)
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