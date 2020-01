AUKTION/Solide Nachfrage nach neuen 2021er Schätzen

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die von der Deutschen Finanzagentur am Dienstag verkauften Schatzanweisungen sind auf ein solides Interesse bei den Anlegern gestossen. Die Nachfrage nach den im Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro platzierten zweijährigen Papieren belief sich auf 5,457 Milliarden Euro, wovon 3,225 Milliarden bedient wurden. Den Differenzbetrag von 775 Millionen Euro nahm die Agentur wie üblich für spätere Markpflegezwecke selbst ab.

Die Anfangsrendite der mit einem Kupon von null Prozent ausgestatteten Papiere lag bei minus 0,58 Prozent, höher als beim vorangegangenen Versteigerungstermin.

Nachfolgend die Details der Auktion in Tabellenform; in Klammern die Ergebnisse der vorhergegangenen Auktion am 10. Dezember:

Emission 0,00%-ige Schatzanweisungen mit Laufzeit

10. Dezember 2021

Volumen 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,457 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,225 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,7 (2,3)

Durchschnittsrend. -0,58% (-0,64%)

Wertstellung 23. Januar 2020

