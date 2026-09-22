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22.09.2026 11:51:40
AUKTION/Niedrige Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Dabei lag das Gebotsvolumen unter dem angepeilten Emissionsvolumen, die Auktion war damit "technisch unterzeichnet".
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. September.
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Emission 2,90-prozentige Bundesobligationen
mit Laufzeit 8. Oktober 2031
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,530 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,735 Mrd EUR
Marktpflegevolumen 1,265 Mrd
Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,6)
Durchschnittsrend. 3,28% (3,09%)
Wertstellung 24. September 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)
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