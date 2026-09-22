AUKTION/Niedrige Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Dabei lag das Gebotsvolumen unter dem angepeilten Emissionsvolumen, die Auktion war damit "technisch unterzeichnet".

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. September.

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Emission 2,90-prozentige Bundesobligationen

mit Laufzeit 8. Oktober 2031

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,530 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,735 Mrd EUR

Marktpflegevolumen 1,265 Mrd

Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,6)

Durchschnittsrend. 3,28% (3,09%)

Wertstellung 24. September 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 22, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)