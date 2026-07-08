|
08.07.2026 11:59:44
AUKTION/Nachfrage nach neuer Bundesanleihe eher mau
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie 10-jähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:
===
Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2036
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,022 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,902 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,0
Durchschnittsrendite 3,09%
Wertstellung 10. Juli 2026
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 08, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)
Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?
Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.Weiterlesen!
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWaffenstillstand vorbei: SMI schwächer -- DAX rutscht deutlich ab -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex zeigen sich mit kräftigen Verlusten. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.