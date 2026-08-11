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11.08.2026 11:48:39
AUKTION/Hohe Nachfrage bei Aufstockung 5-jähriger Bundesobligationen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Im Folgenden die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 21. Juli.
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Emission 2,90-prozentige Bundesobligationen
mit Laufzeit 8. Oktober 2031
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,834 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,627 Mrd EUR
Marktpflegevolumen 1,373 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,5 (1,5)
Durchschnittsrend. 2,93% (2,89%)
Wertstellung 13. August 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)
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