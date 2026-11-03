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03.11.2026 11:47:41
AUKTION/Gute Nachfrage für 5-jährige Bundesobligationen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Die Auktion war dabei überzeichnet, die Nachfrage der Investoren war grösser als das Volumen. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 13. Oktober.
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Emission 2,90-prozentige Bundesobligationen
mit Laufzeit 8. Oktober 2031
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,295 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,839 Mrd EUR
Marktpflegevolumen 1,161 Mrd EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,4 (1,1)
Durchschnittsrend. 3,14% (3,22%)
Wertstellung 5. November 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 05:47 ET (10:47 GMT)
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