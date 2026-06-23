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23.06.2026 11:49:41

AUKTION/Gute Nachfrage bei Schatz-Aufstockung

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 2. Juni:

===

Emission 2,50-prozentige Bundesschatzanweisung

mit Fälligkeit am 14. Juni 2028

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 7,356 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,807 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,9 (1,6)

Durchschnittsrendite 2,57% (2,59%)

Wertstellung 25. Juni 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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22.06.26 Marktüberblick: Lanxess und SUSS gesucht
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’319.28 19.78 S43BWU
Short 14’609.41 13.85 S5ZB6U
Short 15’174.52 8.82 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’858.70 23.06.2026 11:38:33
Long 13’182.06 19.93 S1BR8U
Long 12’886.44 13.92 SDFBZU
Long 12’310.70 8.85 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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