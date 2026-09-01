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01.09.2026 11:52:41
AUKTION/Durchschnittsrendite bei Bobl-Aufstockung deutlich gestiegen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen ("Bobl") im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 11. August:
Emission 2,90-prozentige Bundesobligation
mit Fälligkeit 8. Oktober 2031
Volumen 5,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,695 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,281 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,6 (1,5)
Durchschnittsrendite 3,09% (2,93%)
Settlement 3. September 2026
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)
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