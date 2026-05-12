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12.05.2026 11:58:41
AUKTION/Bundesschätze zu 2,70% Durchschnittsrendite aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 21. April:
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Emission 2,50-prozentige Schatzanweisung
mit Laufzeit bis 14. Juni 2028
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,615 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,630 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,4 (1,7)
Durchschnittsrendite 2,70% (2,47%)
Settlement 14. Mai 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)
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