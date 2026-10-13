|
13.10.2026 11:56:43
AUKTION/Bundesobligation deutlich unterzeichnet
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine Bundesobligation mit Fälligkeit im Oktober 2031 um 3,352 Milliarden Euro aufgestockt. Dabei blieben die Gebote klar unter dem avisierten Emissionsvolumen. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (die Angaben in Klammern beziehen sich auf die vorherige Emission gleicher Papiere vom 22. September):
===
Emission 2,90%-ige Bundesobligation mit Fälligkeit 8. Oktober 2031
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 3,607 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,352 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,648 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,1 (1,2)
Durchschnittsrend. 3,22% (3,28%)
Durchschnittskurs 98,54 (98,24)
Mindestkurs 98,52 (98,23)
Wertstellung 15. Oktober 2026
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachgebende Ölpreise stützen: SMI fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt ebenfalls aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.