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18.03.2026 12:12:39
AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf und platziert Titel über 1,9 Mrd EUR
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei langlaufende Bundesanleihen aufgestockt. Insgesamt platzierte die Finanzagentur über die 2046 und 2056 fällig werdenden Schuldpapiere Titel im Umfang von 1,905 Milliarden Euro. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktionen vom 12. November 2025 (Fälligkeit 2046) und 11. Februar 2026 (Fälligkeit 2056)):
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Emission 2,50%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15. August 2046
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,899 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 757 Mio EUR
Marktpflegeumfang 243 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,5 (3,4)
Durchschnittsrend. 3,36% (3,15%)
Durchschnittskurs 87,47 (90,25)
Mindestkurs 87,45 (90,24)
Wertstellung 20. März 2026
Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit am 15. August 2056
Volumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,961 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,148 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 352 Mio EUR
Zeichungsquote 1,7 (1,6)
Durchschnittsrend. 3,45% (3,47%)
Durchschnittskurs 89,70 (89,26)
Mindestkurs 89,66 (89,25)
Wertstellung 20. März 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/hab
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 07:13 ET (11:13 GMT)
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