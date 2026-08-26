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26.08.2026 12:07:39
AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat bei einer Aufstockungsauktion am Mittwoch 2041 und 2048 fällige Bundesanleihen im Umfang von 1,882 Milliarden Euro am Markt platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Nachfolgend die Details der Transaktionen (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktion am 22. Juli für die 2041 fällige Bundesanleihe und am 15. April für die 2048 fällige):
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Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,845 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 902 Mio EUR
Marktpflegevolumen 98 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,0 (1,8)
Durchschnittsrendite 3,50% (3,46%)
Durchschnittskurs 89,81 (90,17)
Mindestkurs 89,81 (90,15)
Wertstellung 28. August 2026
Emission 1,25%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2048
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 3,550 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 980 Mio EUR
Marktpflegevolumen 20 Mio EUR
Zeichnungsquote 3,6 (1,7)
Durchschnittsrendite 3,68% (3,55%)
Durchschnittskurs 63,87 (64,93)
Mindestkurs 63,85 (64,90)
Wertstellung 28. August 2026
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Kontakt zum Autorin: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/cln
(END) Dow Jones Newswires
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