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04.08.2026 12:02:08
AUKTION/Bund stockt Schatzanweisung auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine 2028 fällig werdende Bundesschatzanweisung aufgestockt und ist dabei nur auf eine mässige Nachfrage gestossen. Die Transaktion war nur knapp überzeichnet. Wie die Bundesbank mitteilte, wurden dabei Schuldtitel im Umfang von 4,552 Milliarden Euro zugeteilt. Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion gleicher Papiere vom 14. Juli).
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Emission 2,70%-ige Bundesschatzanweisungen
mit Laufzeit 13. September 2028
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,247 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,552 Mrd EUR
Marktpflegevolumen 1,448 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,4 (1,1)
Durchschnittsrend. 2,78% (2,77%)
Durchschnittskurs 99,827 (99,839)
Mindestkurs 99,825 (99,835)
Wertstellung 6. August 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)
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