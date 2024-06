AUKTION/Bund stockt Schatzanweisung auf

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund ist am Dienstag bei der Aufstockung einer Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit 2026 auf eine rege Nachfrage gestossen. Die Transaktion war deutlich überzeichnet. Die Finanzagentur platzierte Stücke im Volumen von 3,646 Milliarden Euro am Markt. In den Eigenbestand des Bundes zum Zweck der Marktpflege gingen Titel im Umfang von 854 Millionen Euro, so dass sich das avisierte Emissionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro einstellte. Die Bundesbank befriedigte alle Gebote zum Mindestkurs und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 42 Prozent zum gewichteten Durchschnittskurs. Zu den Transaktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammen beziehen sich auf die vorherige Auktion am 4. Juni)

Emission 2,90%-ige Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit 18. Juni 2026

Volumen 4,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 7,372 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,646 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,4 (2,7)

Durchschnittsrend. 2,80% (3,01%)

Durchschnittskurs 100,174 (99,783)

Mindestkurs 100,17 (99,78)

Wertstellung 27. Juni 2024

