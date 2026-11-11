|
11.11.2026 11:59:47
AUKTION/Bund stockt Langläufer auf
Von Emese Bartha
FRANKFURT--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden insgesamt 1,931 Milliarden Euro.
Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen jeweils vom 14. Oktober):
===
Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit
Fälligkeit 15. Mai 2047
Angebotsvolumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,560 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 853 Mio EUR
Marktpflegequote 147 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,8 (2,5)
Durchschnittsrend. 3,65% (3,80%)
Wertstellung 13. November 2026
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit
Fälligkeit 15. August 2056
Angebotsvolumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,398 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,078 Mrd EUR
Marktpflegequote 422 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,4)
Durchschnittsrend. 3,66% (3,80%)
Wertstellung 13. November 2026
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 05:59 ET (10:59 GMT)
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwergewichte bremsen den SMI aus -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch leichte Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien finden keine einheitliche Richtung.