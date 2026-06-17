|
17.06.2026 11:52:40
AUKTION/Bund stockt Langläufer auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Anleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2053 um insgesamt 2,107 Milliarden Euro im Auktionsverfahren aufgestockt.
Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 13. Mai 2026 für die 2047 fällige Anleihe und vom 19. März 2025 für die Anleihe mit Laufzeit 2053.
===
Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit
Laufzeit 15. Mai 2047
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,117 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 971 Mio EUR
Marktpflegequote 29 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 2,2 (3,1)
Durchschnittsrend. 3,40% (3,54%)
Wertstellung 19. Juni 2026
Emission 1,80-prozentige Bundesanleihe mit
Laufzeit 15. August 2053
Volumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,447 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,136 Mrd EUR
Marktpflegequote 364 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,9)
Durchschnittsrend. 3,49% (3,08%)
Wertstellung 19. Juni 2026
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/brb
(END) Dow Jones Newswires
June 17, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)
Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung
Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.Weiterlesen!
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leichter -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, wohingegen der deutsche leitindex Abschläge verbucht. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.