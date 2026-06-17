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17.06.2026 11:52:40

AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Anleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2053 um insgesamt 2,107 Milliarden Euro im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 13. Mai 2026 für die 2047 fällige Anleihe und vom 19. März 2025 für die Anleihe mit Laufzeit 2053.

===

Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit 15. Mai 2047

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,117 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 971 Mio EUR

Marktpflegequote 29 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 2,2 (3,1)

Durchschnittsrend. 3,40% (3,54%)

Wertstellung 19. Juni 2026

Emission 1,80-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit 15. August 2053

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,447 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,136 Mrd EUR

Marktpflegequote 364 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,9)

Durchschnittsrend. 3,49% (3,08%)

Wertstellung 19. Juni 2026

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’327.73 19.80 SWKBJU
Short 14’654.32 13.49 S8QBNU
Short 15’183.47 8.82 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’785.61 17.06.2026 11:56:34
Long 13’214.35 19.52 SXBKNU
Long 12’912.22 13.69 SUTB5U
Long 12’367.11 8.94 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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