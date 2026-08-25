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25.08.2026 12:08:39
AUKTION/Bund stockt 2028er Schatzanweisung auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag bei einer Aufstockungsaktion Schatzanweisungen mit Fälligkeit September 2028 im Volumen von 3,828 Milliarden Euro platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion gleicher Papiere vom 4. August):
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Emission 2,70%-ige Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit 13. September 2028
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,698 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,828 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,172 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,5 (1,4)
Durchschnittsrend. 2,85% (2,78%)
Durchschnittskurs 99,696 (99,827)
Mindestkurs 99,695 (99,825)
Wertstellung 27. August 2026
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Kontakt zur Autorin: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/uxd
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)
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