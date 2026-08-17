Auk präsentierte Quartalsergebnisse

Auk hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 53.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Auk einen Gewinn von -47.000 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Auk im vergangenen Quartal 36.83 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Auk 34.67 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch