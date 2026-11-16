Auk präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Auk hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auk vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 78.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 51.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33.02 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 35.79 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch