Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So schätzen Experten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein
Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.
2 Analysten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,50 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Shell (ex Royal Dutch Shell) auf 33,45 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 GBP
|34,55
|25.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 GBP
|19,60
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
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