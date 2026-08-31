August 2026: So schätzen Experten die PVA TePla-Aktie ein

Im August 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der PVA TePla-Aktie vorgenommen.

5 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 46,06 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 15,16 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der PVA TePla-Aktie von 30,90 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum SMC Research 39,30 EUR 27,18 10.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 46,00 EUR 48,87 07.08.2026 Deutsche Bank AG 50,00 EUR 61,81 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 47,00 EUR 52,10 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 55,34 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch