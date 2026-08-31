PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So schätzen Experten die PVA TePla-Aktie ein
Im August 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der PVA TePla-Aktie vorgenommen.
5 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 46,06 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 15,16 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der PVA TePla-Aktie von 30,90 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|SMC Research
|39,30 EUR
|27,18
|10.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|46,00 EUR
|48,87
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|50,00 EUR
|61,81
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|47,00 EUR
|52,10
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|55,34
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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