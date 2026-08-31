August 2026: So schätzen Experten die Mayr-Melnhof Karton-Aktie ein

Mayr-Melnhof Karton Experten haben ihre Einschätzung der Mayr-Melnhof Karton-Aktie veröffentlicht.

1 Experte rät die Mayr-Melnhof Karton-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Mayr-Melnhof Karton-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 97,75 EUR für die Mayr-Melnhof Karton-Aktie, was einem Anstieg von 21,95 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs in Höhe von 75,80 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Erste Group Bank 83,50 EUR 10,16 28.08.2026 Baader Bank 112,00 EUR 47,76 21.08.2026

Redaktion finanzen.ch