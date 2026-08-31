Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So schätzen Experten die Mayr-Melnhof Karton-Aktie ein
Mayr-Melnhof Karton Experten haben ihre Einschätzung der Mayr-Melnhof Karton-Aktie veröffentlicht.
1 Experte rät die Mayr-Melnhof Karton-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Mayr-Melnhof Karton-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 97,75 EUR für die Mayr-Melnhof Karton-Aktie, was einem Anstieg von 21,95 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs in Höhe von 75,80 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Erste Group Bank
|83,50 EUR
|10,16
|28.08.2026
|Baader Bank
|112,00 EUR
|47,76
|21.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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