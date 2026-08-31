Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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|
31.08.2026 18:00:38
August 2026: So schätzen Experten die Lufthansa-Aktie ein
Was Experten für die Lufthansa-Aktie in Aussicht stellen.
10 Analysten gaben ihre Einschätzung der Lufthansa-Aktie preis.
1 Experte empfiehlt die Lufthansa-Aktie zu kaufen, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,560 EUR für die Lufthansa-Aktie, was einem Anstieg von 0,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 7,860 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|9,00 EUR
|14,50
|20.08.2026
|Barclays Capital
|7,50 EUR
|-4,58
|19.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|7,10 EUR
|-9,67
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|7,50 EUR
|-4,58
|05.08.2026
|Bernstein Research
|9,00 EUR
|14,50
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|UBS AG
|11,00 EUR
|39,95
|04.08.2026
|RBC Capital Markets
|8,50 EUR
|8,14
|04.08.2026
|Deutsche Bank AG
|8,00 EUR
|1,78
|04.08.2026
|Bernstein Research
|10,00 EUR
|27,23
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|8,00 EUR
|1,78
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
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