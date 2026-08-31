August 2026: So schätzen Experten die Lufthansa-Aktie ein

10 Analysten gaben ihre Einschätzung der Lufthansa-Aktie preis.

1 Experte empfiehlt die Lufthansa-Aktie zu kaufen, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,560 EUR für die Lufthansa-Aktie, was einem Anstieg von 0,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 7,860 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 9,00 EUR 14,50 20.08.2026 Barclays Capital 7,50 EUR -4,58 19.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 7,10 EUR -9,67 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 7,50 EUR -4,58 05.08.2026 Bernstein Research 9,00 EUR 14,50 05.08.2026 DZ BANK - - 04.08.2026 UBS AG 11,00 EUR 39,95 04.08.2026 RBC Capital Markets 8,50 EUR 8,14 04.08.2026 Deutsche Bank AG 8,00 EUR 1,78 04.08.2026 Bernstein Research 10,00 EUR 27,23 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 8,00 EUR 1,78 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch