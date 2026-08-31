August 2026: So schätzen Experten die IONOS-Aktie ein

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur IONOS-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 36,60 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 1,32 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der IONOS-Aktie von 35,28 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 10.08.2026 Barclays Capital 36,00 EUR 2,04 07.08.2026 UBS AG 30,00 EUR -14,97 07.08.2026 Deutsche Bank AG 40,00 EUR 13,38 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 37,00 EUR 4,88 06.08.2026 Deutsche Bank AG 40,00 EUR 13,38 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch