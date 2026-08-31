IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So schätzen Experten die IONOS-Aktie ein
5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur IONOS-Aktie veröffentlicht.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 36,60 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 1,32 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der IONOS-Aktie von 35,28 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|10.08.2026
|Barclays Capital
|36,00 EUR
|2,04
|07.08.2026
|UBS AG
|30,00 EUR
|-14,97
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|13,38
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|37,00 EUR
|4,88
|06.08.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|13,38
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|DZ BANK
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|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
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|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
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|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
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