August 2026: So schätzen Experten die Bechtle-Aktie ein

Bechtle Experten haben ihre Einschätzung der Bechtle-Aktie veröffentlicht.

5 Analysten empfehlen die Bechtle-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 44,00 EUR beziffert, während der aktuelle Bechtle-Kurs an der Börse XETRA bei 37,32 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 28,62 26.08.2026 Deutsche Bank AG 45,00 EUR 20,58 17.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR 7,18 13.08.2026 UBS AG 42,00 EUR 12,54 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 45,00 EUR 20,58 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch