Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So schätzen Experten die Bechtle-Aktie ein
So geht es mit der Bechtle-Aktie Experten zufolge weiter.
Bechtle Experten haben ihre Einschätzung der Bechtle-Aktie veröffentlicht.
5 Analysten empfehlen die Bechtle-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 44,00 EUR beziffert, während der aktuelle Bechtle-Kurs an der Börse XETRA bei 37,32 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|28,62
|26.08.2026
|Deutsche Bank AG
|45,00 EUR
|20,58
|17.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|7,18
|13.08.2026
|UBS AG
|42,00 EUR
|12,54
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 EUR
|20,58
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
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