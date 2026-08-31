August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst

Im August 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie vorgenommen.

2 Analysten empfehlen die thyssenkrupp-Aktie mit Kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 14,20 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Abschlag von 0,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 14,45 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 21.08.2026 Deutsche Bank AG 16,00 EUR 10,73 14.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 15,00 EUR 3,81 14.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 12,80 EUR -11,42 13.08.2026 Jefferies & Company Inc. 13,00 EUR -10,03 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch