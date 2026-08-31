thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst
So schätzten Analysten die thyssenkrupp-Aktie im letzten Monat ein.
Im August 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie vorgenommen.
2 Analysten empfehlen die thyssenkrupp-Aktie mit Kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 14,20 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Abschlag von 0,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 14,45 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|21.08.2026
|Deutsche Bank AG
|16,00 EUR
|10,73
|14.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|15,00 EUR
|3,81
|14.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|12,80 EUR
|-11,42
|13.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|-10,03
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|21.08.26
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|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
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|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
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