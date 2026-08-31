Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens Healthineers-Aktie angepasst
So haben Experten die Siemens Healthineers-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Siemens Healthineers wie folgt eingeschätzt.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens Healthineers mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 43,38 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie, was einem Anstieg von 4,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 39,13 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|39,00 EUR
|-0,33
|18.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|Bernstein Research
|44,50 EUR
|13,72
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,40 EUR
|46,69
|03.08.2026
|Deutsche Bank AG
|38,00 EUR
|-2,89
|03.08.2026
|UBS AG
|38,00 EUR
|-2,89
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
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|Bernstein Research
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