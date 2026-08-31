August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens Healthineers-Aktie angepasst

Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Siemens Healthineers wie folgt eingeschätzt.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens Healthineers mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 43,38 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie, was einem Anstieg von 4,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 39,13 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 39,00 EUR -0,33 18.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 Bernstein Research 44,50 EUR 13,72 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,40 EUR 46,69 03.08.2026 Deutsche Bank AG 38,00 EUR -2,89 03.08.2026 UBS AG 38,00 EUR -2,89 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch