August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der OHB SE-Aktie angepasst

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu OHB SE veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 285,00 EUR für die OHB SE-Aktie, was einem Anstieg von 83,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 201,50 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Oddo BHF 290,00 EUR 43,92 26.08.2026 Jefferies & Company Inc. 280,00 EUR 38,96 11.08.2026

Redaktion finanzen.ch