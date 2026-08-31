OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der OHB SE-Aktie angepasst
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu OHB SE veröffentlicht.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 285,00 EUR für die OHB SE-Aktie, was einem Anstieg von 83,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 201,50 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Oddo BHF
|290,00 EUR
|43,92
|26.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|280,00 EUR
|38,96
|11.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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