Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie angepasst
Im letzten Monat wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im vergangenen August haben 9 Experten die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wie folgt eingeschätzt.
1 Experte stuft die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie als Kauf ein, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 567,00 EUR, was einem Anstieg von 48,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 518,80 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|600,00 EUR
|15,65
|19.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|600,00 EUR
|15,65
|17.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|533,00 EUR
|2,74
|14.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|565,00 EUR
|8,91
|10.08.2026
|UBS AG
|515,00 EUR
|-0,73
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|600,00 EUR
|15,65
|07.08.2026
|RBC Capital Markets
|500,00 EUR
|-3,62
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|590,00 EUR
|13,72
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|600,00 EUR
|15,65
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
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