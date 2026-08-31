August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie angepasst

Im vergangenen August haben 9 Experten die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie als Kauf ein, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 567,00 EUR, was einem Anstieg von 48,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 518,80 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 600,00 EUR 15,65 19.08.2026 Jefferies & Company Inc. 600,00 EUR 15,65 17.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 533,00 EUR 2,74 14.08.2026 DZ BANK - - 10.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 565,00 EUR 8,91 10.08.2026 UBS AG 515,00 EUR -0,73 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 600,00 EUR 15,65 07.08.2026 RBC Capital Markets 500,00 EUR -3,62 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 590,00 EUR 13,72 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 600,00 EUR 15,65 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch