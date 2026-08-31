August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Evonik-Aktie angepasst

Im August 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der Evonik-Aktie vorgenommen.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Evonik ein Kursziel von 16,93 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 2,08 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 19,01 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 14,00 EUR -26,35 21.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 20,00 EUR 5,21 12.08.2026 Deutsche Bank AG 18,00 EUR -5,31 10.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 15,50 EUR -18,46 10.08.2026 Deutsche Bank AG 17,00 EUR -10,57 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 14,00 EUR -26,35 04.08.2026 Jefferies & Company Inc. 20,00 EUR 5,21 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch