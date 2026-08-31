Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Evonik-Aktie angepasst
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Evonik-Aktie abgegeben.
Im August 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der Evonik-Aktie vorgenommen.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Evonik ein Kursziel von 16,93 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 2,08 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 19,01 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|14,00 EUR
|-26,35
|21.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|20,00 EUR
|5,21
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|18,00 EUR
|-5,31
|10.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15,50 EUR
|-18,46
|10.08.2026
|Deutsche Bank AG
|17,00 EUR
|-10,57
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,00 EUR
|-26,35
|04.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|20,00 EUR
|5,21
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
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