CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der CANCOM SE-Aktie angepasst
Was CANCOM SE-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu CANCOM SE veröffentlicht.
4 Analysten empfehlen die CANCOM SE-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 31,25 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 9,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CANCOM SE-Aktie von 22,00 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|29,00 EUR
|31,82
|26.08.2026
|Deutsche Bank AG
|32,00 EUR
|45,45
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|32,00 EUR
|45,45
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|32,00 EUR
|45,45
|11.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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