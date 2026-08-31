August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der CANCOM SE-Aktie angepasst

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu CANCOM SE veröffentlicht.

4 Analysten empfehlen die CANCOM SE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 31,25 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 9,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CANCOM SE-Aktie von 22,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 29,00 EUR 31,82 26.08.2026 Deutsche Bank AG 32,00 EUR 45,45 13.08.2026 DZ BANK - - 12.08.2026 Deutsche Bank AG 32,00 EUR 45,45 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 32,00 EUR 45,45 11.08.2026

Redaktion finanzen.ch