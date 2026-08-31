Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Brenntag SE-Aktie angepasst
Im vergangenen Monat haben Experten die Brenntag SE-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
10 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Brenntag SE veröffentlicht.
1 Experte stuft die Brenntag SE-Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 57,30 EUR für die Brenntag SE-Aktie, was einem Abschlag von 5,54 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 62,84 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|47,00 EUR
|-25,21
|27.08.2026
|UBS AG
|61,00 EUR
|-2,93
|21.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|76,00 EUR
|20,94
|14.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|57,00 EUR
|-9,29
|13.08.2026
|Warburg Research
|59,00 EUR
|-6,11
|13.08.2026
|UBS AG
|60,00 EUR
|-4,52
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|44,00 EUR
|-29,98
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|56,00 EUR
|-10,88
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|57,00 EUR
|-9,29
|10.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|56,00 EUR
|-10,88
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|DZ BANK
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