August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Brenntag SE-Aktie angepasst

10 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Brenntag SE veröffentlicht.

1 Experte stuft die Brenntag SE-Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 57,30 EUR für die Brenntag SE-Aktie, was einem Abschlag von 5,54 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 62,84 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 47,00 EUR -25,21 27.08.2026 UBS AG 61,00 EUR -2,93 21.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 76,00 EUR 20,94 14.08.2026 DZ BANK - - 13.08.2026 Deutsche Bank AG 57,00 EUR -9,29 13.08.2026 Warburg Research 59,00 EUR -6,11 13.08.2026 UBS AG 60,00 EUR -4,52 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 44,00 EUR -29,98 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 56,00 EUR -10,88 12.08.2026 Deutsche Bank AG 57,00 EUR -9,29 10.08.2026 Jefferies & Company Inc. 56,00 EUR -10,88 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch