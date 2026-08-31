August 2026: Experten empfehlen Swiss Re-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Swiss Re veröffentlicht.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Swiss Re mit Halten ein, 4 Analysten halten die Swiss Re-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 122,83 CHF für die Swiss Re-Aktie, was einem Abschlag von 17,72 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 140,55 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 130,00 CHF -7,51 17.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 125,00 CHF -11,06 11.08.2026 UBS AG 112,00 CHF -20,31 06.08.2026 RBC Capital Markets 115,00 CHF -18,18 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 125,00 CHF -11,06 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 130,00 CHF -7,51 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch