Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Experten empfehlen Swiss Re-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
Was Experten für die Swiss Re-Aktie in Aussicht stellen.
6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Swiss Re veröffentlicht.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Swiss Re mit Halten ein, 4 Analysten halten die Swiss Re-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 122,83 CHF für die Swiss Re-Aktie, was einem Abschlag von 17,72 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 140,55 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 CHF
|-7,51
|17.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|125,00 CHF
|-11,06
|11.08.2026
|UBS AG
|112,00 CHF
|-20,31
|06.08.2026
|RBC Capital Markets
|115,00 CHF
|-18,18
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|125,00 CHF
|-11,06
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 CHF
|-7,51
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
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