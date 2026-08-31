secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Experten empfehlen secunet Security Networks-Aktie mehrheitlich zum Kauf
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der secunet Security Networks-Aktie preis.
2 Experten empfehlen die secunet Security Networks-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 257,00 EUR, was einem Anstieg von 78,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der secunet Security Networks-Aktie von 179,00 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|260,00 EUR
|45,25
|17.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|254,00 EUR
|41,90
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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