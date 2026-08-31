August 2026: Experten empfehlen secunet Security Networks-Aktie mehrheitlich zum Kauf

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der secunet Security Networks-Aktie preis.

2 Experten empfehlen die secunet Security Networks-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 257,00 EUR, was einem Anstieg von 78,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der secunet Security Networks-Aktie von 179,00 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 260,00 EUR 45,25 17.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 254,00 EUR 41,90 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch