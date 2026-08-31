Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Experten empfehlen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.
Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten raten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 97,00 EUR beziffert, während der aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Kurs an der Börse XETRA bei 62,35 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|97,00 EUR
|55,57
|28.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|97,00 EUR
|55,57
|26.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
12:26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Online-Apotheke Redcare bekommt im Oktober einen neuen Chef (AWP)
|
28.08.26
|Redcare Pharmacy-Aktie gibt nach: Stellvertretender Aufsichtsratschef wird neuer Vorstandschef (Dow Jones)
|
28.08.26
|Neuer CEO von Redcare Pharmacy wird der stellvertretender Aufsichtsratschef (Dow Jones)
|
28.08.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy announces Managing Board succession: Peter Schmid von Linstow to succeed Olaf Heinrich as part of a planned leadership transition. (EQS Group)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
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