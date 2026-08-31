Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Experten empfehlen Raiffeisen-Aktie mehrheitlich zu halten
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Raiffeisen-Aktie geworfen.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Raiffeisen-Aktie preis.
2 Experten empfehlen das Halten der Raiffeisen-Aktie.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Raiffeisen ein Kursziel von 43,00 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 20,80 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 63,80 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|46,00 EUR
|-27,90
|04.08.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|-37,30
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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