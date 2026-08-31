August 2026: Experten empfehlen Raiffeisen-Aktie mehrheitlich zu halten

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Raiffeisen-Aktie preis.

2 Experten empfehlen das Halten der Raiffeisen-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Raiffeisen ein Kursziel von 43,00 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 20,80 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 63,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 46,00 EUR -27,90 04.08.2026 Deutsche Bank AG 40,00 EUR -37,30 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch