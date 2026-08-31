August 2026: Experten empfehlen LOréal-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Die LOréal-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von LOréal mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 396,29 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,79 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von LOréal in Höhe von 388,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 340,00 EUR -12,48 21.08.2026 Bernstein Research 405,00 EUR 4,25 20.08.2026 UBS AG 430,00 EUR 10,68 20.08.2026 Bernstein Research 405,00 EUR 4,25 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 375,00 EUR -3,47 11.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 442,00 EUR 13,77 10.08.2026 Jefferies & Company Inc. 377,00 EUR -2,96 06.08.2026 DZ BANK - - 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch