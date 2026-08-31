L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Experten empfehlen LOréal-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Die jüngsten Expertenmeinungen zur LOréal-Aktie im Überblick.
Die LOréal-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von LOréal mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 396,29 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,79 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von LOréal in Höhe von 388,50 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|340,00 EUR
|-12,48
|21.08.2026
|Bernstein Research
|405,00 EUR
|4,25
|20.08.2026
|UBS AG
|430,00 EUR
|10,68
|20.08.2026
|Bernstein Research
|405,00 EUR
|4,25
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|375,00 EUR
|-3,47
|11.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|442,00 EUR
|13,77
|10.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|377,00 EUR
|-2,96
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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|21.08.26
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|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
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|L'Oréal Underperform
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|L'Oréal Underperform
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|12.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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